В Николаевских супермаркетах перебивают даты и ценники на просроченные продукты

Николаевцы жалуются на халатное отношение администрации супермаркетов к срокам годности продуктов, в магазине «NOVUS» и в сети бытовой химии «Чистый дом», сообщает "Шиповник"

Так, Максим Резниченко посетовал, что приобретенные ним продукты в супермаркете «NOVUS» оказались просроченными, а ценники перебитые по несколько раз.

Как магазин NOVUS в Николаеве продает просроченные продукты! Всякое видел, но такую наглость впервые!

NOVUS просто берет товар, срок котороно истек, и лепит сверху новый стикер, с новой датой... и так три раза подряд, даже не убирая предыдущих...Ведь все это происходит из-за нашего с вами молчаливого согласия! – написал покупатель.

Еще один житель Николаева возмутился тем, что в магазине бытовой химии «Чистый дом» продавался просроченный товар, на котором старую дату срока выпуска заклеили лентой с «новой» датой.

Сеть бытовой химии "Чистый дом" продаёт просроченные товары и переклеивает ценники!!! Друзья, будьте внимательны, когда покупаете товары у этих лжецов! – отметил николаевец.