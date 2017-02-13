Военные: На Чонгаре нас атаковали боевики

Оперативное командование прокомментировало конфликт на Чонгаре.

В Херсонской области на границе с Крымом представители незаконных вооруженных группировок пытались осуществить атаку на базу ВСУ. Об этом заявило оперативного командовани "Юг" в Facebook.

"На подразделение Вооруженных сил Украины, выполняющее боевые задачи в Херсонской области на границе с Крымом, пытались осуществить атаку представители незаконного вооруженного формирования", - сказано в сообщении.

Это заявление было сделано в связи с сообщением о якобы нападением ВСУ на крымскотатарский батальон "Аскер".

"Подразделение, входящее в состав воинской части оперативного командования "Юг" и выполнявшее боевые задачи в Херсонской области, на границе с Крымом, обустраивало по приказу командира боевые позиции. При осуществлении необходимого перечня работ, на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования", - говорится в заявлении.

Сообщается, что учитывая специфику подразделения и боевые условия, формирование было задержано и разоружено.

Кроме того, на месте конфликта работают Национальная полиция и сотрудники службы безопасности Украины.