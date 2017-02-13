30.01.17 12:421190
Военные: На Чонгаре нас атаковали боевики
|13.02.17 11:16
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Оперативное командование прокомментировало конфликт на Чонгаре.
Оперативное командование прокомментировало конфликт на Чонгаре.
В Херсонской области на границе с Крымом представители незаконных вооруженных группировок пытались осуществить атаку на базу ВСУ. Об этом заявило оперативного командовани "Юг" в Facebook.
"На подразделение Вооруженных сил Украины, выполняющее боевые задачи в Херсонской области на границе с Крымом, пытались осуществить атаку представители незаконного вооруженного формирования", - сказано в сообщении.
Это заявление было сделано в связи с сообщением о якобы нападением ВСУ на крымскотатарский батальон "Аскер".
"Подразделение, входящее в состав воинской части оперативного командования "Юг" и выполнявшее боевые задачи в Херсонской области, на границе с Крымом, обустраивало по приказу командира боевые позиции. При осуществлении необходимого перечня работ, на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования", - говорится в заявлении.
Сообщается, что учитывая специфику подразделения и боевые условия, формирование было задержано и разоружено.
Кроме того, на месте конфликта работают Национальная полиция и сотрудники службы безопасности Украины.