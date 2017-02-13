Идет большая вода: объявили немедленную эвакуацию

13.02.17 10:21Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

В США объявлена немедленная эвакуация из-за разрушения самой высокой дамбы в городе Оровилл. Вода может прорваться в течение часа.

Плотина является самой высокой в США, ее высота составляет 235 метров. На дамбе образовалась огромная 200-фунтовая дыра. Часть бетонного покрытия на верхней платформе плотины просто обвалилась. Причина обвала пока не установлена.

В зону эвакуации попали населенные пункты с населением менее 90 тысяч человек. В городке Оровилл проживает 16 тысяч, которые должны направиться в город Чико.

Эрозия аварийного водосброса может привести к неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл. Объем воды в озере оценивается свыше 4,3 миллиарда кубометров. Уже сейчас, чтобы не допустить обрушения плотины, сброс воды усилено до 100 тыс кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту.

Вода начала переливаться через запасной водосброс в субботу после сильных дождей. По сообщению властей, этот процесс продлится в течение следующего дня. Кроме того, вода начала переливаться через основной водосброс, который серьезно пострадал от эрозии.

Похожие новости

17.11.15 17:39В США испытали новейшую ядерную бомбу B61-12 (видео)

08.06.15 10:13Обед с Уорреном Баффетом продан за 2,35 миллиона долларов

02.02.15 10:10На Чикаго обрушилась снежная буря

02.01.14 12:04Новый мэр Нью-Йорка пообещал снизить уровень социального неравенства

17.01.11 12:55Глава Китая: Господство доллара - это дело прошлого

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 13.02.2017

Закругление верхнее-левое

12:25С понедельника в стране возможны отключения электростанций

12:14Умер Владимир Почтаренко: руководитель народного коллектива бального танца «Грация»

12:05В Южноукраинске катастрофическая ситуация с вакцинами от бешенства

11:59На берегу Днестра сняли клип (видео)

11:49Сегодня днем,13 февраля, временами пройдет небольшой снег

11:30Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

11:19На пляж Великобритании вынесло 360 килограмм кокаина

11:16Военные: На Чонгаре нас атаковали боевики

11:03"Игорь Дятлов "разводит" мэра Николаева Александа Сенкевича", - Денис Жело

11:00Ш0K! Hовый Ульmuмamyм Пopoшeнko! (видео)

10:47Анонс заходів з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та річниці виведення військ з Афганістану

10:46Испанцы поддержали украинского футболиста Зозулю

10:42Николаевский лыжник-колясочник стал первым на соревнованиях в Германии

10:30Известный российский писатель приехал на Донбасс убивать украинцев

10:21Идет большая вода: объявили немедленную эвакуацию

10:07В немецком порту началась разгрузка военной техники НАТО

10:00Хлеб подорожает до 17 грн

09:49В Николаеве умер судья Михаил Пустовар

09:35Снижение тарифов или бунт. Январские счета за отопление бьют рекорды

09:18Сообщено о вооруженном захвате военной базы на границе с Крымом

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

30.01.17 12:421190

Глава МИД сообщил, когда в Гааге начнется суд против России

30.01.17 12:481500

Украинская сборная по биатлону решила не слушать гимн РФ и сошла с пьедестала (видео)

30.01.17 12:521280

Военнослужащие Харьковского университета Воздушных Сил приняли участие в флешмобе отжиманий

30.01.17 12:541640

Доцент николаевского вуза нуждается в помощи для борьбы с онкозаболеванием

Самые читаемые

11.02.17 18:167550

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

09.02.17 16:187200

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

30.01.17 14:006490

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

01.02.17 12:506430

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама