Идет большая вода: объявили немедленную эвакуацию

В США объявлена немедленная эвакуация из-за разрушения самой высокой дамбы в городе Оровилл. Вода может прорваться в течение часа.

Плотина является самой высокой в США, ее высота составляет 235 метров. На дамбе образовалась огромная 200-фунтовая дыра. Часть бетонного покрытия на верхней платформе плотины просто обвалилась. Причина обвала пока не установлена.

В зону эвакуации попали населенные пункты с населением менее 90 тысяч человек. В городке Оровилл проживает 16 тысяч, которые должны направиться в город Чико.

Эрозия аварийного водосброса может привести к неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл. Объем воды в озере оценивается свыше 4,3 миллиарда кубометров. Уже сейчас, чтобы не допустить обрушения плотины, сброс воды усилено до 100 тыс кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту.

Вода начала переливаться через запасной водосброс в субботу после сильных дождей. По сообщению властей, этот процесс продлится в течение следующего дня. Кроме того, вода начала переливаться через основной водосброс, который серьезно пострадал от эрозии.