Сообщено о вооруженном захвате военной базы на границе с Крымом

Вооруженные люди в военной форме захватили базу крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана в селе Чонгар Херсонской области.

По информации радио Куреш, 12 февраля неизвестными с помощью БТР был протаранен забор расположения батальона и палатка, в которой находились люди.

«Вооруженные люди захватили расположение, весь личный состав и тех, кто находился в это время на территории, силой уложили на пол.

По информации с места событий, в расположении батальона вооруженные люди применили огнестрельное оружие, делая предупредительные выстрелы в воздух и по ногам. Сообщений о пострадавших в распоряжении редакции нет», — говорится в сообщении.