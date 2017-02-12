В Греции эвакуировали 72 тыс. человек для обезвреживания бомбы времен Второй мировой
|12.02.17 14:00
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Тысячи людей эвакуированы во втором по величине городе Греции Салоники в воскресенье, чтобы позволить экспертам обезвредить бомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что бомба весит 250 кг, ее обнаружили на глубине около 5 метров под землей во время земляных работ на автозаправочной станции на прошлой неделе.
До 72 тыс. жителей, проживающих в радиусе 2 км попросили покинуть свои дома. Автобусы забирали жителей с тренажерных залов, стадионов и кафе.
Беженцы и мигранты, проживающие в лагере в заброшенном заводе будут эвакуироваться в воскресенье, их отвезут в музей в Салониках, отмечают в сообщении.
Пиротехники будут пытаться обезвредить бомбу на месте. Обезвреживание должно продлиться не более шести часов. "Мы абсолютно готовы.
Я призываю наших сограждан сохранять спокойствие. Там нет никаких оснований для паники, нет никакой опасности. Приняты меры предосторожности для обеспечения безопасности жителей ", - сказал губернатор области Апостолос Тзитзикостас.