Британский военный корабль спас яхту в Атлантике

Боевой корабль Королевского военно-морского флота Великобритании спас 14 яхтсменов после того, как они провели два дня в неуправляемой яхте в Атлантическом океане, передает ВВС .

18-метровое судно пострадало во время шторма - у него была сломана мачта и руль. Яхта "Клайд Челленджер" попала в шторм во время четырехмесячного перехода от Азорских до Британских островов.

Шкипер яхты рассказал, что проблемы начались через пять дней после того, как они отошли от Азорских островов.

По его словам, огромная волна ударила яхту, накренило ее так, что часть рангоута задела воду, потащила за собой мачту, которая переломилась у основания. Эсминец ПВО "Дрэгон" класса "Деринг" прошел 900 километров, чтобы спасти моряков, среди которых были 13 британцев и один американец.

Эскадренный миноносец типа 45 спас команду яхты в 14:30 по Гринвичу в субботу. По словам одного из офицеров "Дрэгон" яхтсмены находились в затруднительном положении, когда к их судну приблизился эсминец.

У спасателей оставалось всего 3 часа , чтобы спасти экипаж "Клайд Челленджера". К тому времени их трижды пытались спасти члены экипажа танкера "Финленд", которым помогали военные самолеты США и Великобритании.

Все попытки оказались безуспешными из-за плохой погоды. Представители владельца яхты компании Lewis Learning Ltd считают, что восстановить ее не удастся. Они выразили глубокую благодарность всем участникам спасательной операции за то, что они смогли спасти экипаж.