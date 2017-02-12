На Черкаcчине мать оставила троих детей одних в квартире без еды (видео)

На Черкасщине мать оставила троих детей одних в квартире без еды. Семилетняя девочка кормила младшего брата и сестру водой с сахаром, а когда тот кончился, дети начали умолять о помощи.

О ситуации случайно узнала работница водоканала, которая разносила счета, сообщается в сюжете ТСН.

Мать сказала, что пошла за хлебом и пропала на два дня. Семилетняя Дарья, трехлетний Максим и двухлетняя Кристинка были грязными и истощенными. Их помыли и накормили. Женщина за детьми вообще не смотрит, рассказывает соседка, а все родительские функции забрала на себя старшая 15-летняя дочь матери-кукушки.

Когда 31-летняя Ирина вернулась домой, там ее уже ждали. Женщину доставили в наркодиспенсер для осмотра, а после - на допрос в райотдел. Она оправдывается, что поехала к родственникам за деньгами на еду.

— Ходила просила деньги, потому что не было что кушать. У моих не было. Никто ничего не дал, - рассказывает женщина.

Ей грозит до двух лет тюрьмы за то, что оставила детей в опасности.

— Она не признает пока свою вину. Во время первичного медицинского осмотра врачи подтвердили, что дети не ели около двух суток, - заявила Юлия Суденко, начальник сектора ювенальной превенции.

Семилетнюю Дарью забрали в центр социально-психологической реабилитации, а ее брата и сестру - в больницу. Там их состояние не комментируют.

Ранее сообщалось, что 20-летняя женщина оставила своих двух маленьких детей на 9 дней самих. Она заперла двухлетнюю Аню и годовалого Данилку в квартире, из еды у них было лишь несколько конфет. Сама мать с новым гражданским мужем и третьим новорожденным ребенком в это время жила в другом районе столицы. Когда вернулась, Даня был уже мертвым, а Аня еле дышала.