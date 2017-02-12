Сутки в АТО: ранены двое военных

12.02.17 08:00Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Всего зафиксировано 59 обстрелов позиций ВСУ. За минувшие сутки двое военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

На Мариупольском направлении обстреливали из минометов украинские позиции в районе Красногоровки и Павлополя. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они били по Новотроицкому, Гнутовому, Павлополю, Широкино, Лебединскому и Водяному. По Широкиному и Красногоровке вело огонь БМП.

На Донецком направлении из минометов различных калибров обстреливали Камянку, Зайцево, Авдеевку, Пески и Новоселовку-2. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия били по Зайцевому, Песках, Авдеевке, Опытному и Троицкому. По позициям военных в районе Луганского огонь вел снайпер.

В ЛНР же заявлют о 80 обстрелах, а в ДНР - о 438 обстрелах.

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