ЛНР: Украинские силовики занимают дома мирных жителей в Донбассе

Украинские силовики занимают дома мирных жителей в прифронтовых районах Донбасса, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"По информации от местных жителей населенного пункта Попасная, подтверждаются факты мародерства и незаконного занятия жилых помещений военнослужащими второго батальона 24-й бригады ВСУ, располагающегося в районе данного населенного пункта", — сказал он.

По данным Народной милиции, в местный отдел полиции жители подали уже более 15 заявлений. Марочко подчеркнул, что действия украинских военнослужащих подтверждаются и данными в отчетах миссии ОБСЕ.

По его словам, в отчете миссии от 10 февраля говорится о двух частных домах населенного пункта Малиновое Станично-Луганского района, занятых военнослужащими ВСУ.

Кроме того, Марочка сообщил, что ВСУ продолжают подвозить боеприпасы к линии соприкосновения и подводить военную технику.