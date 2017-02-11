В Ольшанской колонии повесился осужденный

11.02.2017 года, около 6:00 утра, во время проведения утренней проверки сотрудниками учреждения, в локальной зоне отделения ресоциализации Ольшанской исправительной колонии №53 без признаков жизни обнаружен осужденный Г., который совершил самоубийство.

Администрацией учреждения было немедленно приняты меры по охране места происшествия, вызвана следственно-оперативная группа полиции, проинформированы органы прокуратуры.

По вызову в учреждение прибыли сотрудники прокуратуры Николаевской области и оперативно-следственная группа национальной полиции.

В ходе осмотра места происшествия следователем, экспертом-криминалистом и сотрудниками прокуратуры признаков совершения в отношении осужденного Г. насильственных действий, которые могли бы привести к его смерти, в том числе следов борьбы обнаружено не было.

Погибшему было 32 года, он житель Николаевской области. Был приговорен к 4 годам лишения свободы по ч. 3 ст. 185 УК Украины - «Кража».

Как удалось выяснить "Новостям N", в настоящее время в качестве основной причины совершения самоубийства осужденным рассматривается несогласие с приговором суда. На несправедливость приговора Г. неоднократно жаловался другим осужденным.

По обстоятельствам совершенного суицида проводится служебная проверка.