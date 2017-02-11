29.01.17 07:571880
В Николаеве столкнулись три автомобиля
|11.02.17 20:02
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Вечером в субботу, 11 февраля, на проспекте Центральном (Ленина) в Николаеве столкнулись автомобили KIA Sorento, Chevrolet Aveo и Daewoo Lanos.
Вечером в субботу, 11 февраля, на проспекте Центральном (Ленина) в Николаеве столкнулись автомобили KIA Sorento, Chevrolet Aveo и Daewoo Lanos.
Как известно из "Новости N", все три автомобиля ехали по проспекту, со стороны ул. Дзержинского, в направлении ул. Московской.
Напротив «Сити-центра» водитель «Киа» затормозил из-за того, что его «подрезал» другой автомобиль. В этом момент сзади в «Сорренто» и врезался двигавшийся следом «Шевроле». Последним в этой троице был «Ланос», который столкнулся с резко затормозившим «Авео».
В результате ДТП никто не пострадал, все три автомобиля получили механические повреждения.