В Николаеве столкнулись три автомобиля

Вечером в субботу, 11 февраля, на проспекте Центральном (Ленина) в Николаеве столкнулись автомобили KIA Sorento, Chevrolet Aveo и Daewoo Lanos.

Как известно из "Новости N", все три автомобиля ехали по проспекту, со стороны ул. Дзержинского, в направлении ул. Московской.

Напротив «Сити-центра» водитель «Киа» затормозил из-за того, что его «подрезал» другой автомобиль. В этом момент сзади в «Сорренто» и врезался двигавшийся следом «Шевроле». Последним в этой троице был «Ланос», который столкнулся с резко затормозившим «Авео».

В результате ДТП никто не пострадал, все три автомобиля получили механические повреждения.