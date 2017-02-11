Штаб: В зоне АТО - сутки без потерь

За минувшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий ни один из украинских военнослужащих не погиб и не был ранен.

Об этом на брифинге 11 февраля сообщил спикер Минобороны по АТО Александр Мотузяник. По данным штаба, основным районом боевых действий остается Авдеевка и его окрестности, на Донецком направлении за сутки произошло 24 обстрела украинских позиций.

"На Луганском направлении "горячее" всего было в районе Крымского, где вечером около 1,5 часов враг обстреливал позиции сил АТО из легкого вооружения и выпустил более 20 минометных мин", - сообщил Мотузяник.

В направлении Мариуполя боевики обстреляли позиции сил АТО вблизи Красногоровки из РСЗО "Град", выпустив 20 ракет, после чего подвели танки к линии разграничения и отстреляли 10 залпов, позже вновь была применена реактивная артиллерия.

"На позиции АТО у Красногоровки вчера прилетели 28 ракет, выпущенных из "Градов", более 25 танковых выстрелов и более 130 минометных мин. Нарушение режима "тишины" зафиксировали и офицеры украинской стороны СЦКК, которые находятся в этом районе", - сообщил Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 35 обстрелов со стороны боевиков.

По данным разведки, на территории РФ активизирована работа вербовочных центров т.н. "Добровольцев" для дальнейшего направления в соединений и частей в Донецк и Луганск. "Отобранный личный состав отправляется в пункты сбора в Ростовской области с целью их доподготовки и распределения. Приоритет отдается тем, кто уже имеет опыт боевых действий, в том числе в Сирии", - говорится в сообщении.