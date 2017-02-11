В Днепре трое подростков до смерти забили бездомного

11.02.17 16:27Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Двое парней и малолетняя девочка выпили бутылку коньяка и напали на бомжей, которые мирно спали на трубах теплотрассы.

Сотрудники Индустриального отделения полиции Днепра задержали подозреваемых в убийстве бездомного. Правоохранители обошли поквартирно все многоэтажки, которые находятся рядом. Выяснилось, что в ночь с 9 на 10 февраля около полуночи 13-летняя девушка вместе с 16-летним учеником местной школы и 19-летним неработающим молодым человеком выпили в подъезде бутылку коньяка.

Изрядно подогревшись алкоголем, рядом с домом подростки увидели двух бездомных, мирно спящих на трубах теплотрассы. Они беспричинно напали на бомжей, били их руками, ногами и камнями. В результате 44-летний мужчина скончался на месте, а 33-летний с многочисленными телесными повреждениями дождался утра, когда его заметили прохожие граждане. Они вызвали скорую помощь и полицию.

  • Подозреваемые в преступлении были доставлены в Индустриальное отделение полиции, - сообщают в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области. – В содеянном они признались. Вина подростков также подтверждается изъятыми вещественными доказательствами.

За умышленное убийство молодым людям грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Что касается 13-летней школьницы, к ней будут применены принудительные меры воспитательного порядка.

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Суббота, 11.02.2017

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