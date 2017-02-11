В Минске задержали украинского писателя Жадана

11.02.17 13:07Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Украинского писателя и музыканта Сергея Жадана задержали на территории Беларуси и запретили въезд в страну.

По словам Жадана, в его номер в отеле ворвались правоохранители и забрали его в отделение.

После ряда проверок оказалось, что ему запрещен въезд в Россию, а поскольку у Беларуси и Казахстана с РФ общая визовая зона — запрет действует и на территории этих стран.

«Оказывается, мне еще 2015-го запрещен въезд на территорию РФ (какая досада) с формулировкой “за причастность к террористической деятельности”.

А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне (не повезло), то запрет автоматически переходит и к Беларуси с Казахстаном", — написал он на своей странице в Facebook.

Жадан сообщил, что ночевать ему пришлось в камере.

«На утро долго писали объяснительные, расспрашивали о терроризме. В конце концов, поставили штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок», — рассказал он. Писатель призвал МИД Украины отреагировать на такие действия белорусской стороны.

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Суббота, 11.02.2017

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