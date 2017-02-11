После ДТП в центре Николаева один из водителей сбежал

11.02.17 12:49Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Водитель оставил в авто пассажира и "смылся": в авто чувствовался запах алкоголя

Вчера вечером, 10 февраля, около 18 часов стался ДТП на пр. Центральном недалеко от пересечения с ул. Инженерной. Один из водителей сбежал с места аварии, бросив авто. Об этом сообщает Depo.Николаев.

Как рассказали патрульные, Skoda Superb и "ВАЗ-2111" двигались по пр. Центральным в направлении вул. Садовой. Водитель Skoda остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов, и услышал сзади удар. В него въехал "ВАЗ-2111", не соблюдая дистанции.

При этом водитель "ВАЗа" скрылся с места ДТП. В машине остался пассажир, который утверждал, что водитель ушел в неизвестном направлении, испугавшись, и даже он его не знает.

Патрульные отмечают, из машины чувствовался явный запах алкоголя. У владельца "ВАЗ" за техпаспортом в 2016 году уже есть наказание за статьей 130 (управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения - ред.). Скорее всего, водителем и был он и сбежал, чтобы избежать ответственности.

Пострадавших в ДТП нет. Также правоохранители сообщили, что водитель ВАЗа пытался договориться с водителем Skoda, но тот отказался.

Skoda после оформления ДТП уехала, ВАЗ должен был забрать эвакуатор.

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