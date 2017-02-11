В Николаевской области акушер-гинеколог принимал роды в нетрезвом состоянии

11.02.17 12:17Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

В родильном отделении Снигиревской центральной районной больницы Николаевской области 3 февраля пьяный акушер-гинеколог не смог оказать необходимую медицинскую помощь роженице, что привело к тяжелым последствиям.

Как сообщает "Новости.N", об этом на своей странице в Фейсбук написал Денис Дарбинян - отец новорожденной девочки, бывший депутат Снигиревского областного совета.

"Акушер-гинеколог Иванкив Тарас Миронович 3.02.2017 года находился в роддоме г. Снигиревка и, был нашим лечащим врачом. Будучи в нетрезвом состоянии, не оказал необходимую медицинскую помощь моей жене Алине во время родов, что привело к тяжелым последствиям для ребенка (родовая травма). Слава Богу, кесарево сечение в срочном порядке смогли сделать другие врачи, но ребенок уже появился на свет с тяжелой гипоксией, и 8-й день находится под исскуственной вентиляцией легких.

Дикостью и наглостью есть ещё и то, что чувствуя свою безнаказанность, уже сегодня, 10.02.2017 г., протрезвев, акушер-гинеколог Иванкив Т.М. снова вышел на работу, перед этим, задним числом пытаясь "замести следы", что он якобы был в день родов в отпуске, не смотря на то, что его, пьяного, видел своими глазами весь персонал роддома!!! Иванкив Т.М. в присутствии главврача на сегодняшней "пятиминутке" запугал акушерок и медсестер, присутствовавших на родах и спасавших две жизни: моей супруги и ребенка", - сообщил Денис Дорбинян.

При этом, мужчина отмечает, что ранее Тарас Иванкив уже увольняли за пьянство на рабочем месте:

"Возмущение еще и в отсутствии адекватной реакции главного врача Снигиревской ЦРБ Алексея Ястребова, который лично под свою ответственность вернул на работу ранее уволенного за пьянство Иванкива. Сколько, бл*дь, могут алкаши работать в больнице? Почему спустя уже 7 дней Иванкив Т.М. не уволен руководителем за неоказание медицинской помощи пациенту? Это далеко не первый его пьяный рабочий день в роддоме!!! Сколько детей он уже покалечил и сколько еще покалечит, если не остановить это??? Врач должен понести ответственность по Закону!!! И я пойду до конца, чтобы наказание было справедливым, нельзя играть жизнями и здоровьем людей, тем более, младенцев".

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