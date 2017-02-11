Военные самолеты США и КНР едва не столкнулись в воздухе

Китайский и американский военный самолеты прошли на опасном расстоянии друг от друга вблизи спорных островов в Южно-Китайском море, сообщает AFP со ссылкой на командование вооруженных сил США в Тихом океане. Впрочем, обе стороны уже назвали инцидент непреднамеренным.

Он произошел в среду, 8 февраля, возле Рифа Скарборо, группы островов, расположенных в Южно-Китайском море и являющихся объектом территориального спора между КНР, Тайванем и Филиппинами.

Китайский морской патрульный самолет KJ-200 прошел в 300 метрах от американского самолета морского наблюдения Р3-C Orion. В Пентагоне заявили, что этот самолет "проводил стандартную миссию в соответствии с международными нормами в международном воздушном пространстве".

Соединенные Штаты намерены обсудить этот вопрос с Пекином по дипломатическим и другим каналам.

В свою очередь официальный представитель китайского министерства обороны заявил официальной китайской англоязычной газете Global Times, что китайское воздушное судно проводило "рутинную миссию" в зоне полетов и пилот "действовал в правовой и профессиональной манере".

"Мы надеемся, что Соединенные Штаты (...) примут практические меры по устранению факторов, лежащих в основе этих инцидентов между двумя странами в воздушных и морских районах", - добавил представитель минобороны КНР.

Как отмечают наблюдатели, в последнее время Пентагон направляет все больше судов и самолетов в район спорных островов в Южно-Китайском море, пытаясь показать, что "международное пространство не может быть монополизировано той или иной нацией".