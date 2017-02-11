МВД России обвиняет 47 украинцев в причастности к международному наркосиндикату

10 февраля, в России сообщили о прекращении деятельности наркосиндиката химпрома. Во время спецоперации были задержаны 67 участников, среди которых 47 являются гражданами Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ, новость передает «Пресса Украины».

По информации МВД России, деятельность наркосиндиката Химпром была организована в 2015 году в Украине. Организаторы имели четкую схему незаконного оборота наркотиков, от производства до реализации. Их годовой оборот составлял почти 2 млрд рублей.

Чтобы завербовать людей в данный синдикат, в украинских СМИ размещались объявления о приеме на высокооплачиваемую работу.

«С кандидатами проводилось собеседование с использованием полиграфа, они проходили обучение на краткосрочных курсах, на которых им объяснялись правила ведения электронной переписки, использования платежных систем, перевозки и упаковки наркотиков, а также способы организации тайников», - говорится в сообщении.

В общем была прекращена деятельность наркосиндиката в 14 регионах России. Было изъято оборудование и 4 тонны синтетических наркотических средств.

«Из незаконного оборота изъято более 4 тонн синтетических наркотических средств, 3 тонны 500 килограммов прекурсоров, 250 единиц лабораторного оборудования, 9 автомашин, более 2 млн рублей, 18 общегражданских паспортов Российской Федерации с признаками подделки. Задержаны 67 участников наркогруппировки, 47 из которых являются гражданами Украины», - рассказали МВД РФ.

Ранее, в Министерстве внутренних дел России заявили о задержании около 70 граждан Украины, подозреваемых в распространении синтетических наркотиков.