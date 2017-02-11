28.01.17 09:451110
МВД России обвиняет 47 украинцев в причастности к международному наркосиндикату
|11.02.17 08:47
|33
|0
10 февраля, в России сообщили о прекращении деятельности наркосиндиката химпрома. Во время спецоперации были задержаны 67 участников, среди которых 47 являются гражданами Украины.
10 февраля, в России сообщили о прекращении деятельности наркосиндиката химпрома. Во время спецоперации были задержаны 67 участников, среди которых 47 являются гражданами Украины.
Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ, новость передает «Пресса Украины».
По информации МВД России, деятельность наркосиндиката Химпром была организована в 2015 году в Украине. Организаторы имели четкую схему незаконного оборота наркотиков, от производства до реализации. Их годовой оборот составлял почти 2 млрд рублей.
Чтобы завербовать людей в данный синдикат, в украинских СМИ размещались объявления о приеме на высокооплачиваемую работу.
«С кандидатами проводилось собеседование с использованием полиграфа, они проходили обучение на краткосрочных курсах, на которых им объяснялись правила ведения электронной переписки, использования платежных систем, перевозки и упаковки наркотиков, а также способы организации тайников», - говорится в сообщении.
В общем была прекращена деятельность наркосиндиката в 14 регионах России. Было изъято оборудование и 4 тонны синтетических наркотических средств.
«Из незаконного оборота изъято более 4 тонн синтетических наркотических средств, 3 тонны 500 килограммов прекурсоров, 250 единиц лабораторного оборудования, 9 автомашин, более 2 млн рублей, 18 общегражданских паспортов Российской Федерации с признаками подделки. Задержаны 67 участников наркогруппировки, 47 из которых являются гражданами Украины», - рассказали МВД РФ.
Ранее, в Министерстве внутренних дел России заявили о задержании около 70 граждан Украины, подозреваемых в распространении синтетических наркотиков.