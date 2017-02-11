МВД России обвиняет 47 украинцев в причастности к международному наркосиндикату

11.02.17 08:47Сколько просмотров этой статьи33Сколько комментариев этой статьи0

10 февраля, в России сообщили о прекращении деятельности наркосиндиката химпрома. Во время спецоперации были задержаны 67 участников, среди которых 47 являются гражданами Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ, новость передает «Пресса Украины».

По информации МВД России, деятельность наркосиндиката Химпром была организована в 2015 году в Украине. Организаторы имели четкую схему незаконного оборота наркотиков, от производства до реализации. Их годовой оборот составлял почти 2 млрд рублей.

Чтобы завербовать людей в данный синдикат, в украинских СМИ размещались объявления о приеме на высокооплачиваемую работу.

«С кандидатами проводилось собеседование с использованием полиграфа, они проходили обучение на краткосрочных курсах, на которых им объяснялись правила ведения электронной переписки, использования платежных систем, перевозки и упаковки наркотиков, а также способы организации тайников», - говорится в сообщении.

В общем была прекращена деятельность наркосиндиката в 14 регионах России. Было изъято оборудование и 4 тонны синтетических наркотических средств.

«Из незаконного оборота изъято более 4 тонн синтетических наркотических средств, 3 тонны 500 килограммов прекурсоров, 250 единиц лабораторного оборудования, 9 автомашин, более 2 млн рублей, 18 общегражданских паспортов Российской Федерации с признаками подделки. Задержаны 67 участников наркогруппировки, 47 из которых являются гражданами Украины», - рассказали МВД РФ.

Ранее, в Министерстве внутренних дел России заявили о задержании около 70 граждан Украины, подозреваемых в распространении синтетических наркотиков.

Похожие новости

23.11.14 13:09Аваков обнародовал концепцию реформирования МВД (добавлен комментарий MKMK)

28.04.14 11:59Милиция не способна выполнять свои обязанности, – Аваков

07.11.13 20:39Украину ждет масштабная реформа МВД, ГПУ и СБУ

07.04.12 22:30Милиция и общество: заложники красивых цифр

02.10.09 21:24Николаевский милицейский десант в Днепропетровске с помощью СБУ и прокуратуры приступил к выполнению заветов Ю. Луценко. Чем ответят их «днепровские» коллеги в Николаеве?

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 11.02.2017

Закругление верхнее-левое

09:35Военные самолеты США и КНР едва не столкнулись в воздухе

09:24Список претендентов на должности заместителей главы Николаевского облсовета

09:18«Своих не бросают»: под Авдеевкой разлагаются тела погибших боевиков

09:05Нардеп заговорил о желании власти уничтожить идею электронного декларирования

09:00В Анголе толпа затоптала 17 человек на футбольном стадионе

08:47МВД России обвиняет 47 украинцев в причастности к международному наркосиндикату

08:30В Николаеве откроется выставка художника Вадима Пустыльника

08:25Дорогу сделали из солнечных панелей

08:19Украина может ввести дополнительный пенсионный налог − СМИ

08:06В николаевском санатории «Победа» хотят создать центр реабилитации для участников АТО

08:00Проект постановления об отставке Гройсмана исчез с сайта Рады

 10.02

21:00В США обнаружили загадочную «космическую капсулу»

20:56Оккупанты РФ высмеяли намерение Украины устроить стрельбы у Крыма

20:45Полиция задержала "вора в законе" (видео)

20:40«Афганцы» и сегодня в боевом строю

20:38Ученые назвали животных, способных пережить апокалипсис

20:03Трамп поблагодарил Грибаускайте за поддержку целостности Украины

19:48В Николаеве выложили горящее сердце

19:30Динамо наказали за поведение болельщиков

19:21В Николаеве двое молодчиков избили и ограбили парня и девушку

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

28.01.17 09:451110

В Киевской области два массовых отравления детей

28.01.17 10:071840

Николаевцам становится все труднее оплачивать тарифы

28.01.17 10:231030

В субботу по всей Украине потеплеет

28.01.17 10:351710

Нацкомиссия объяснила новые изменения в платежках за газ

Самые читаемые

29.01.17 19:256890

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

30.01.17 14:006280

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

01.02.17 12:506180

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

04.02.17 14:284520

Милевский второй матч подряд забил за российский клуб

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама