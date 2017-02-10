Полиция задержала вора в законе (видео)

В Киеве полиция задержала 42-летнего уроженца Грузии Гелу Кардаву.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Вора в законе задержали в столичном ресторане вместе с "соратниками".

"Гелу Кардаву "короновали" в Москве в 1996 году, когда ему был всего 21 год, что говорит о высокой профессиональной "квалификации".

Во время задержания у подозреваемого изъято поддельный паспорт гражданина Украины на имя Голомба Олега Романовича, уроженца Симферополя (скорее всего, подделан в расчете на сложность проверки достоверности информации в базах данных аннексированного Крыма)", - написал Аваков.

Сотрудники полиции проверяют информацию о его причастности к совершению преступлений в Украине и связях с членами организованных преступных группировок в нашей стране.

"Есть информация о том, что он является штатным агентурным сотрудником МВД России. Проверяют информацию о его сотрудничестве со спецслужбами РФ", - добавил глава МВД.