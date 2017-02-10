В Николаеве двое молодчиков избили и ограбили парня и девушку

10.02.17 19:21Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве 20-летний парень сообщил в полицию о том, что в районе перекрестка улицы Рюмина и проспекта Центрального к нему и его девушке подошли двое нетрезвых мужчин. Один из нападавших сразу сбил парня с ног и, нанеся ему несколько ударов в лицо, завладел мобильным телефоном.

19-летняя спутница потерпевшего начала звать на помощь. Другой преступник подошел к ней, чтобы «успокоить», несколько раз ударил по лицу. Когда девушка упала на землю, нападающий нанес ей еще несколько ударов ногой, после чего вместе с подельником оставил место преступления.

Оперативники задержали 19-летнего и 21-летнего преступников, жителей Николаевской области. Как выяснилось, один из грабителей через несколько минут после первого нападения совершил и второе.

В районе улицы Пушкинской он увидел прохожую, которая разговаривала по мобильному телефону, и отобрал у нее сотовый. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

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