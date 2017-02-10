На Черниговщине военный арматурой убил своего сослуживца

10.02.17 18:32Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

В Черниговской области военнослужащий-контрактник после употребления спиртных напитков забил до смерти своего сослуживца арматурой. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона, новость передает «Пресса Украины».

Произошло это в конце прошлого месяца. Сначала стало известно, что один из контрактников не пришел в часть в соответствующее время.

Позже правоохранители начали оперативно-розыскные действия. В ходе поисков прокуратура смогла выяснить причины отсутствия военнослужащего. Следователи установили, что к его исчезновению имеет отношение другой контрактник.

Спустя некоторое время подозреваемый в убийстве коллеги показал место нахождения сослуживца.

По словам задержанного сначала они вместе употребляли алкогольные напитки, а когда начали направляться в часть, поссорились. В ходе спора он нанес удары сослуживцу арматурой по голове, от чего тот скончался.

В связи с совершенным преступлением правоохранители открыли против военнослужащего уголовное производство, ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в селе Петриков Тернопольской области мужчина, вернувшийся из зоны АТО, устроил кровавую разборку. Он дважды тяжело ранил из охотничьего ружья одного человека.

После этого нападавший взорвал гранату, в результате чего погиб сам и его 81-летний заложник. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Украины.

Похожие новости

11.01.17 19:17Под Николаевом военный грузовик с топливом не разминулся с фурой и вылетел в кювет

07.01.17 20:02Как похудеть после праздников: советы специалистов помогут сбросить "лишнее"

18.03.14 20:42Самооборона Крыма начала репрессии против семей украинских военнослужащих

18.03.14 20:13Украинским военнослужащим разрешено применять оружие для защиты своей жизни – Минобороны

18.03.14 20:08В Симферополе убит украинский военный

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 10.02.2017

Закругление верхнее-левое

21:00В США обнаружили загадочную «космическую капсулу»

20:56Оккупанты РФ высмеяли намерение Украины устроить стрельбы у Крыма

20:45Полиция задержала вора в законе (видео)

20:40«Афганцы» и сегодня в боевом строю

20:38Ученые назвали животных, способных пережить апокалипсис

20:03Трамп поблагодарил Грибаускайте за поддержку целостности Украины

19:48В Николаеве выложили горящее сердце

19:30Динамо наказали за поведение болельщиков

19:21В Николаеве двое молодчиков избили и ограбили парня и девушку

19:13НАПК утвердило новый порядок проверки электронных деклараций

19:00Пенсионный возраст в Украине повышаться не будет – Розенко

18:46В Раде зарегистрирован законопроект об отставке Гройсмана

18:32На Черниговщине военный арматурой убил своего сослуживца

18:18МБК «Николаев» расстался с двумя баскетболистами

18:10В Анкаре заявили, что в Москве знали о нахождении турецких военных в точке авиаудара

18:00Николаевский предприниматель рассказал о коррупции в облсовете

17:54Украина проведет стрельбы из Буков у Крыма

17:50Бэйл может восстановиться к ответной игре с Наполи

17:35Список и количество вакцин, которые есть в Николаевский области

17:21Порошенко пообещал повышение пенсий

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

27.01.17 23:50410

Как выбрать столы для офиса

28.01.17 08:001190

Луценко: Убитые копы в Княжичах сами грабили дом

28.01.17 08:101260

Умер британский актер Джон Херт

28.01.17 08:161130

На Закарпатье обстреляли дом экс-главы милиции

Самые читаемые

29.01.17 19:256880

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

30.01.17 14:006240

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

01.02.17 12:506140

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

04.02.17 14:284440

Милевский второй матч подряд забил за российский клуб

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама