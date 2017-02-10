На Черниговщине военный арматурой убил своего сослуживца

В Черниговской области военнослужащий-контрактник после употребления спиртных напитков забил до смерти своего сослуживца арматурой. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона, новость передает «Пресса Украины».

Произошло это в конце прошлого месяца. Сначала стало известно, что один из контрактников не пришел в часть в соответствующее время.

Позже правоохранители начали оперативно-розыскные действия. В ходе поисков прокуратура смогла выяснить причины отсутствия военнослужащего. Следователи установили, что к его исчезновению имеет отношение другой контрактник.

Спустя некоторое время подозреваемый в убийстве коллеги показал место нахождения сослуживца.

По словам задержанного сначала они вместе употребляли алкогольные напитки, а когда начали направляться в часть, поссорились. В ходе спора он нанес удары сослуживцу арматурой по голове, от чего тот скончался.

В связи с совершенным преступлением правоохранители открыли против военнослужащего уголовное производство, ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в селе Петриков Тернопольской области мужчина, вернувшийся из зоны АТО, устроил кровавую разборку. Он дважды тяжело ранил из охотничьего ружья одного человека.

После этого нападавший взорвал гранату, в результате чего погиб сам и его 81-летний заложник. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Украины.