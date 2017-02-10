27.01.17 18:151730
В Николаеве и Рыбаковке «банковские работники» похитили у двух пенсионеров 18 тысяч гривен
|10.02.17 16:43
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В Ингульском районе города Николаева 67-летнему мужчине позвонил незнакомец.
В Ингульском районе города Николаева 67-летнему мужчине позвонил незнакомец.
Он представился работником банка и сообщил, что нужно сверить некоторые личные данные финансового счета.
Пенсионер ответил на все вопросы афериста, а через некоторое время получил сообщение о снятии со своего банковского счета более чем 13 тысяч гривен.
Аналогичным образом аферисты выманили 5000 гривен и в 65-летней жительницы села Рыбаковка Березанского района. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.