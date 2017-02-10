В Николаеве и Рыбаковке «банковские работники» похитили у двух пенсионеров 18 тысяч гривен

В Ингульском районе города Николаева 67-летнему мужчине позвонил незнакомец.

Он представился работником банка и сообщил, что нужно сверить некоторые личные данные финансового счета.

Пенсионер ответил на все вопросы афериста, а через некоторое время получил сообщение о снятии со своего банковского счета более чем 13 тысяч гривен.

Аналогичным образом аферисты выманили 5000 гривен и в 65-летней жительницы села Рыбаковка Березанского района. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.