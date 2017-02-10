Двое николаевцев схватили вора

Вечером николаевским патрульным сообщили об ограблении на улице Архитектора Старова.

Пострадавший, придя домой, увидел следы на полу. В этот момент он услышал как кто-то открывает входную дверь. Развернувшись, хозяин квартиры увидел убегавшего незнакомца.

Не растерявшись, он бросился вдогонку с криками «держи вора!». Двое мужчин, которые шли по улице, услышав крики и задержали подозреваемого.

Как выяснилось, 24-летний преступник проник в жилище, разбив окно. У него обнаружили 2000 гривен, которые он похитил. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.