Двое николаевцев схватили вора

10.02.17 16:18Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Вечером николаевским патрульным сообщили об ограблении на улице Архитектора Старова.

Пострадавший, придя домой, увидел следы на полу. В этот момент он услышал как кто-то открывает входную дверь. Развернувшись, хозяин квартиры увидел убегавшего незнакомца.

Не растерявшись, он бросился вдогонку с криками «держи вора!». Двое мужчин, которые шли по улице, услышав крики и задержали подозреваемого.

Как выяснилось, 24-летний преступник проник в жилище, разбив окно. У него обнаружили 2000 гривен, которые он похитил. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

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Пятница, 10.02.2017

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