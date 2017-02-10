Судове засідання щодо вбивства у Кривому Озері розпочалось на Миколаївщині

10.02.17 12:14Сколько просмотров этой статьи12Сколько комментариев этой статьи0

Сьогодні у Врадівському районному суді Миколаївської області розпочався розгляд справи щодо вбивства жителя с.Криве Озеро 24 серпня 2016 року, передає кореспондент УНН.

Перед початком розгляду справи суддя оголосив перерву на 30 хв. у зв'язку з тим, що захисники сторони обвинувачення запізнилися на розгляд справи.

Наразі суд продовжив засідання, потерпілі у справі подали кілька клопотань, зокрема щодо зміни запобіжного заходу п'ятьом обвинуваченим у справі, які наразі знаходяться під домашнім арештом.

Нагадаємо, 24 серпня 2016 року близько 3:30 працівники Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУ НП України в Миколаївської області на вул. Некрасова у смт. Криве Озеро перевищили службові повноваження і завдали громадянинові О.Цукерману тілесні ушкодження, від яких останній загинув.

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