27.01.17 18:151730
В Стамбуле самолет врезался в автобус с пассажирами
|10.02.17 12:48
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Поврежденный Airbus 321 был одним из новейших у Turkish Airlines.
Поврежденный Airbus 321 был одним из новейших у Turkish Airlines.
Пассажирский лайнер Airbus 321 авиакомпании Turkish Airlines столкнулся с автобусом в аэропорту Стамбула имени Ататюрка. Об этом сообщает портал Airlive.
Инцидент произошел в четверг, 9 февраля. Лайнер, протаранивший автобус, прибыл в Стамбул из города Газиантеп на юге Турции.
Автобус в этот момент вез пассажиров к одному из терминалов. В результате столкновения на носовой части лайнера осталась внушительная вмятина. При этом не сообщается, есть ли пострадавшие в результате аварии.
Также есть информация, что поврежденный Airbus 321 был одним из новейших у Turkish Airlines. Он начал выполнять рейсы в прошлом месяце.