В Стамбуле самолет врезался в автобус с пассажирами

10.02.17 12:48Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Поврежденный Airbus 321 был одним из новейших у Turkish Airlines.

Пассажирский лайнер Airbus 321 авиакомпании Turkish Airlines столкнулся с автобусом в аэропорту Стамбула имени Ататюрка. Об этом сообщает портал Airlive.

Инцидент произошел в четверг, 9 февраля. Лайнер, протаранивший автобус, прибыл в Стамбул из города Газиантеп на юге Турции.

Автобус в этот момент вез пассажиров к одному из терминалов. В результате столкновения на носовой части лайнера осталась внушительная вмятина. При этом не сообщается, есть ли пострадавшие в результате аварии.

Также есть информация, что поврежденный Airbus 321 был одним из новейших у Turkish Airlines. Он начал выполнять рейсы в прошлом месяце.

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Пятница, 10.02.2017

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