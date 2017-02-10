В Стамбуле самолет врезался в автобус с пассажирами

Поврежденный Airbus 321 был одним из новейших у Turkish Airlines.

Пассажирский лайнер Airbus 321 авиакомпании Turkish Airlines столкнулся с автобусом в аэропорту Стамбула имени Ататюрка. Об этом сообщает портал Airlive.

Инцидент произошел в четверг, 9 февраля. Лайнер, протаранивший автобус, прибыл в Стамбул из города Газиантеп на юге Турции.

Автобус в этот момент вез пассажиров к одному из терминалов. В результате столкновения на носовой части лайнера осталась внушительная вмятина. При этом не сообщается, есть ли пострадавшие в результате аварии.

Также есть информация, что поврежденный Airbus 321 был одним из новейших у Turkish Airlines. Он начал выполнять рейсы в прошлом месяце.