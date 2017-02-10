Чиновник Госгеокадастра задержан на взятке в 360 тысяч

В полиции утверждают, что чиновник потребовал деньги у фермера за выделение 20 га земли.

В Днепре на взятке в 364 тысячи гривен задержали начальника одного из отделов ГУ Госгеокадастра, который требовал деньги за решение земельного вопроса. Об этом сообщили в Нацполиции.

"Чиновник согласился предоставить проектную документацию и передать 20 га земли в собственность фермерского хозяйства. Однако за ускорение процедуры оформления заместитель начальника одного из отделов попросил "символическую плату" – 364 тысяч гривен неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

По словам чиновника, эти деньги он должен был передать своему руководителю.

Полицейские во время проведения обыска служебного кабинета изъяли изготовленную документацию на выделение земельных участков на территории Днепропетровского района.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проверяют других работников ведомства на возможную причастность к коррупции.