Чиновник Госгеокадастра задержан на взятке в 360 тысяч

10.02.17 13:44Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

В полиции утверждают, что чиновник потребовал деньги у фермера за выделение 20 га земли.

В Днепре на взятке в 364 тысячи гривен задержали начальника одного из отделов ГУ Госгеокадастра, который требовал деньги за решение земельного вопроса. Об этом сообщили в Нацполиции.

"Чиновник согласился предоставить проектную документацию и передать 20 га земли в собственность фермерского хозяйства. Однако за ускорение процедуры оформления заместитель начальника одного из отделов попросил "символическую плату" – 364 тысяч гривен неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

По словам чиновника, эти деньги он должен был передать своему руководителю.

Полицейские во время проведения обыска служебного кабинета изъяли изготовленную документацию на выделение земельных участков на территории Днепропетровского района.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проверяют других работников ведомства на возможную причастность к коррупции.

Похожие новости

09.02.17 13:40Украинцы взяли "теплых кредитов" на 2,7 млрд

08.02.17 12:40У жены кандидата в главные копы нашли семь квартир

03.02.17 18:30Главу департамента НБУ задержали на взятке $25 тысяч

26.12.11 15:42Поселкового голову поймали на горячем

17.04.09 15:42Даром учиться – учиться даром

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 10.02.2017

Закругление верхнее-левое

18:10В Анкаре заявили, что в Москве знали о нахождении турецких военных в точке авиаудара

18:00Николаевский предприниматель рассказал о коррупции в облсовете

17:54Украина проведет стрельбы из Буков у Крыма

17:50Бэйл может восстановиться к ответной игре с Наполи

17:35Список и количество вакцин, которые есть в Николаевский области

17:21Порошенко пообещал повышение пенсий

17:07Турция заверила в непризнании Крыма российским

17:00Николаев «Цифровой город»

16:55Привычки, от которых нужно избавиться немедленно!

16:43В Николаеве и Рыбаковке «банковские работники» похитили у двух пенсионеров 18 тысяч гривен

16:32Дело Майдана: Минобороны сожгло журнал переговоров

16:25В ДНР заявили о звонке Яроша после гибели Гиви (видео)

16:18Двое николаевцев схватили вора

16:10Россия нанесла удар по турецким военным: причины, кто виноват

15:45Украинцы забирают депозиты из банков

15:31На Миколаївщині відкриється Центр реабілітації для учасників АТО та їхніх сімей

15:24Команда Уорда игнорирует запросы о реванше с Ковалевым

15:11"Убийцу Гиви" назвали фейком

15:04День Святого Валентина: что нельзя дарить любимым 14 февраля (День влюбленных)

14:48Музей ім. В.Верещагіна запрошує на виставку миколаївського художника

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

27.01.17 18:151730

Ученые создали химеру свиньи и человека

27.01.17 18:291580

Смартфон, который можно помыть водой с мылом, разработали в Японии

27.01.17 18:311590

Умер бывший глава ЛНР Болотов

27.01.17 18:431810

Фильм «Молчание» Мартина Скорсезе‍ вышел в прокат: смотреть трейлер

Самые читаемые

29.01.17 19:256880

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

30.01.17 14:006230

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

01.02.17 12:506120

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

04.02.17 14:284410

Милевский второй матч подряд забил за российский клуб

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама