В полиции объяснили, почему нагрянули с обыском на николаевский завод «Океан»

Как уже сообщалось, 4 февраля в полицию сообщили о том, что с николаевского завода «Океан» вывозят транспортные средства и механизмы.

По предварительным данным, таким образом пытались украсть имущество, на которое в соответствии с постановлением суда и в рамках уголовного производства, был наложен арест с запретом распоряжаться, отчуждать и пользоваться им. Правоохранители зафиксировали попытку вывоза металлических конструкций на двух грузовиках с прицепами.

А на днях на заводе «Океан» полиция провела обыск. Изъята документация, подтверждающая функционирование, несмотря на запрет суда, предприятия с сентября 2016 года до сегодняшнего дня, опрошены присутствующих рабочие и должностные лиц.

Правоохранители устанавливают объемы допущенных на заводе нарушений решения судебного органа о запрете деятельности. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.