В Николаевских дворах орудуют "дровосеки"

В среду, 8 февраля, на ул. Чкалова, неизвестные спилили несколько деревьев во дворе жилого дома № 32.

Об этом изданию "Новости-N" сообщили жильцы дома. Люди возмущены тем, что уничтожение деревьев происходит без каких бы то ни было законных оснований и без их согласия.

Более того, спилив совершенно здоровые деревья, и попилив их на дрова, «лесорубы» оставили после себя гору никому не нужных веток, которые захламили полдвора и которые, похоже, никто не собирается убирать.

На требования жителей дома предоставить разрешение на вырубку деревьев неизвестные ответили отказом.

Лишь когда по вызову приехал полицейский патруль, неизвестные помахали перед носом у правоохранителей какой-то бумажкой, которая при ближайшем рассмотрении оказалась ксерокопией непонятно какого документа. Полицейские заморачиваться не стали и уехали.

«Я обратился на горячую линию 15-88, там мне сказали обратиться в полицию», — говорит житель дома по имени Юрий, — «Мне посоветовали обратиться в департамент ЖКХ. А когда я ответил что уже обращался туда, мне ответили, что, в таком случае, все в порядке. И бросили трубку».

Более того, окончательно обнаглевшие «лесорубы» пообещали на следующий день появится во дворе вновь, чтобы вырубить оставшиеся деревья.

Они прекрасно понимают, что никакой управы на них сегодня нет. Чиновники, выдающие разрешения на вырубку деревьев погрязли во взятках, а городская власть на эту проблему никакого внимания не обращает.