Раненный житель Авдеевки после эвакуации отблагодарил «бандеровцев» за спасение

10.02.17 08:09Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Накануне, в Авдеевке, среди белого дня под обстрелами оказались двое гражданских. Одного мужчину пришлось эвакуировать в больницу Днепра и проводить хирургические вмешательства. Уже в больницу 60-летний Сергей оригинально поблагодарил врачей, отметив, что «бандеровцы» на самом деле профессионалы и очень отзывчивые люди. Историю рассказала волонтер, советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

Новость сообщает «Пресса Украины».

Губа отметила, что в тот день в Днепр доставили раненых военных и двух гражданских. Врачи спасти людей, сейчас их жизни ничего не угрожает.

**«Сегодня в Днепр военным вертолетом и железнодорожным транспортом были доставлены больные и травмированные Сонечке, направлены в военный госпиталь. Двое жителей Авдеевки получили ранения во время обстрела среди белого дня.

Одного мужчину эвакуировали военным вертолетом в Днепр. Другой раненый мужчина в эвакуации не нуждался, находится в 66 - м ВМГ», - сообщила в четверг поздно вечером Губа.**

А вот случай местного жителя, который ехал по делам на велосипеде и попал под обстреле Губа рассказала, как очень поучительную историю.

Пострадавшего зовут Сергей Васильевич, ему 60 лет и сейчас он в безопасности. А вот врачей его случай по сути ничем не поразил, ведь таких -сотни у медиков. Удивило лишь то, как человек искренне удивлялся тому, что его спасли «бандеровцы». К слову, среди врачей военного госпиталя в Днепре есть львовяне.

**«Я ехал возле магазина на окраине Авдеевки и вдруг, среди белого дня , начался обстрел, три взрывов, что-то ударило в лоб, заехал в больницу , обследовали гражданские и военные врачи, направили в 66 - й мобильный. Посмотри нейрохирург и сказал , что у меня осколочное проникающее пораненя, надо в Днепр.

Уже в Днепре мужчина признался:

  • Это уже второе мое раение. А львовяне такие хорошие (прим. персонал военного госпиталя!), какие там бандеровцы? Все мы из одного теста...», - передала суть разговора Губа.**

Заметим, что часто Татьяна Губа сообщает последние новости о раненых и их эвакуации с фронта. Часто ее информация существенно отличается от официальных сводок штаба АТО.

Напомним, на днях мать военного Ярослава Костышина, который погиб на Донбассе, выиграла судебное дело против России. Как следствие, Ивано-Франковский городской суд постановил взыскать с страны-агрессора 60 тысяч евро в пользу женщины.

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