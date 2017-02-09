27.01.17 08:001520
В районе Мариуполя на мине подорвался местный житель
|09.02.17 20:00
|63
|0
Пострадавший остался жив, но находится в больнице.
Пострадавший остался жив, но находится в больнице.
Между прифронтовыми поселками Павлополь и Чермалык на мине подорвался парень 1993 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.
- Сообщение о происшествии поступило в Центральный отдел полиции из мариупольской больницы около 17.45. Медики сообщили, что мужчина получил ранение около 13.00 и сейчас находится на операции, - сказано в сообщении.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. По данным правоохранителей, это первый подобный случай в этом году.