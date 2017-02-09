В районе Мариуполя на мине подорвался местный житель

09.02.17 20:00Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Пострадавший остался жив, но находится в больнице.

Между прифронтовыми поселками Павлополь и Чермалык на мине подорвался парень 1993 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

  • Сообщение о происшествии поступило в Центральный отдел полиции из мариупольской больницы около 17.45. Медики сообщили, что мужчина получил ранение около 13.00 и сейчас находится на операции, - сказано в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. По данным правоохранителей, это первый подобный случай в этом году.

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Четверг, 09.02.2017

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