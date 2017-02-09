В Николаеве мошенники пытались расплатиться фальшивыми купюрами

09.02.17 19:45Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

За последние две недели в Николаеве мошенники предприняли несколько попыток сбыть в маршрутном такси фальшивые купюры, номиналом 50 и 100 гривен.

Об этом сообщает николаевская активистка на своей странице в социальной сети Facebook Angel Nikolaeva.

Уже несколько раз водитель городской маршрутки ловил мошенника, который пытался расплатиться за проезд фальшивой купюрой. Однако задержать злоумышленника так и не удалось, так как, когда он понимал, что обман раскрыт, просто скрывался в неизвестном направлении.

«Возмущенный наглостью водитель сделал замечание, разорвав от злости купюру, естественно, мошенник сразу сбежал, задержать его, к сожалению, не удалось. Все случилось настолько быстро, что никто даже не успел среагировать и помочь задержанию.

Будьте бдительны, чтобы не стать очередным звеном в передаче фальшивых денег в массы», - пишет девушка.

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Четверг, 09.02.2017

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