В Николаеве мошенники пытались расплатиться фальшивыми купюрами

За последние две недели в Николаеве мошенники предприняли несколько попыток сбыть в маршрутном такси фальшивые купюры, номиналом 50 и 100 гривен.

Об этом сообщает николаевская активистка на своей странице в социальной сети Facebook Angel Nikolaeva.

Уже несколько раз водитель городской маршрутки ловил мошенника, который пытался расплатиться за проезд фальшивой купюрой. Однако задержать злоумышленника так и не удалось, так как, когда он понимал, что обман раскрыт, просто скрывался в неизвестном направлении.

«Возмущенный наглостью водитель сделал замечание, разорвав от злости купюру, естественно, мошенник сразу сбежал, задержать его, к сожалению, не удалось. Все случилось настолько быстро, что никто даже не успел среагировать и помочь задержанию.

Будьте бдительны, чтобы не стать очередным звеном в передаче фальшивых денег в массы», - пишет девушка.