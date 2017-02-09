В Мексике на корриде быки напали на зрителей (ВИДЕО)

Традиционное для мексиканцев развлечение – коррида, едва не закончилась трагедией для зрителей. Разъяренные быки отправили на больничную койку около десяти человек, пришедших посмотреть зрелищное шоу.

Жуткий инцидент произошел во время корриды в мексиканском городе Энкарнасьон-де-Диа - два быка во время шоу вышли из-под контроля и напали на матадоров и зрителей.

Как уточняет газета Mirror, жертвами разъяренных животных также стали работавшие на стадионе оператор и фотограф.

На опубликованных ниже кадрах видно, как тореадоры теряют контроль над двумя быками, и те начинают нападать на людей и крушить все, что попадается на их пути.

К счастью, вследствие шокирующего происшествия никто не погиб.

Однако после неприятного инцидента в больницу с ранениями разной степени тяжести были доставлены около десяти пострадавших. По данным представителей прессы, практически все пострадавшие получили рваные раны рук, ног и спины.