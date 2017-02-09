Николаевская полиция несколько раз задерживает один и тот же груз

Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказал николаевский политолог Фёдор Левченко, сообщает " Новостной Николаев"

"Чудные дела происходят в Николаеве на дорогах. 6 февраля сайт НикВести сообщил о том, что еще 4 февраля с завода "Океан" выехали 2 тягача с листами метала. Они были оперативно задержаны в Николаеве и находились вместе с грузом в Корабельном отделе полиции Прошло несколько дней и вот сайт Новости Н сообщает, что вечером, 8 февраля полиция в Николаеве снова задержала тягач со сталью и груз, якобы, направлялся с Днепра в Бельгию. Если посмотреть на фото этих тягачей, то мы видим один и тот же автомобиль Вольво. Возникает вопрос - это тот же автомобиль с тем же грузом, что уже задерживали 4 февраля, или уже вторая партия груза ??

Где делся другой ранее арестованный автомобиль с металлом? Как стало известно, этот груз не шел из Днепра в Бельгию. Этот груз вывозят с предприятие, которое работает на территории судостроительного завода "Океан" на давальческом сырье, груз растаможен. Предприятие получает металл марки S355, обрабатывает и отдает заказчику. В дальнейшем, этот метал будет использован для строительства ангаров.", - написал Фёдор.