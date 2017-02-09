Клиент Ощадбанка требует возврата украденных из банковской ячейки 9,5 млн. грн.

Клиент государственного банка «Ощадбанк» требует возврата украденных из индивидуального сейфа денежных средств и ценностей на сумму 9,5 миллионов гривен и привлечения к ответственности виновных.

Об этом сообщил Евгений Найденов, адвокат АО «AVER LEX», представляющего интересы потерпевшего.

По словам адвоката, клиент банка, денежные средства и ценности которого были украдены, арендовал индивидуальный сейф в отделении Ощадбанка, расположенном на ул. Владимирской в Киеве, с 2014 года и систематически посещал банк с проверкой наличия своих сбережений в сейфе. Последний его визит был в конце сентября 2016 года, а в ноябре договор аренды закончился и не был продлен.

В конце декабря 2016 сейф был вскрыт сотрудниками банка в связи с окончанием срока договора аренды с грубыми нарушениями этой процедуры - без присутствия его владельца и без предусмотренной порядком видеофиксации. После этого клиенту стало известно о краже его денежных средств и ценностей.

«Согласно процедуре, установленной НБУ, до вскрытия индивидуального сейфа в связи с окончанием срока договора аренды, представители банка обязаны в обязательном порядке уведомить об этом своего клиента надлежащим образом. Но сотрудники банка этого не сделали, ссылаясь на «донецкую прописку». При этом в их распоряжении был актуальный номер телефона клиента, по которому возможна коммуникация», - сказал Евгений Найденов. Он также добавил, что после этого по факту грубого нарушения норм закона, предусматривающего процедуру вскрытия сейфа, клиент обратился к руководству Главного управления Ощадбанка по г. Киеву и Киевской области, но получил ответ об отсутствии нарушений со стороны сотрудников банка.

«Согласно приказу банка, открытию подлежали 6 индивидуальных ячеек, договор аренды по которым закончился. Однако, отдельные из них не вскрывались почти 2 года. А сейф, из которого были украдены денежные средства, был открыт сразу через месяц после окончания договора аренды. Вопрос, по каким критериям выбирались сейфы, пока остается без ответа», - рассказал Евгений Найденов.

Он добавил, что по факту кражи средств в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело, клиент банка признан потерпевшим и ведутся следственные действия.