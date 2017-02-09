На Луганщине пять тысяч человек остались без воды

Под огонь попали сооружения Заневской насосной станции.

Жители поселков Тошковка и Тошковка-1 Луганской области остались без централизованного водоснабжения из-за обстрелов сепаратистов. Об этом заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

"Вечером 8 февраля боевики предприняли ряд обстрелов производственных сооружений Заневской насосной станции второго подъема. В результате атаки объект был обесточен, а без централизованного водоснабжения остались около 5 тысяч жителей населенных пунктов Тошковка и Тошковка-1", – сказал он.

По словам Клименко, сейчас продолжается оценка повреждений Заневской насосной станции.

Когда будет восстановлено водоснабжение населенных пунктов, пока не известно.