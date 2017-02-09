Жители Николаевской области страдают от заезжей криминальной публики

У нас в стране уже много лет процветает этническая преступность. Это когда шайка, совершающая злодеяния на территории нашей страны, состоит из граждан других государств.

Пример тому - нашествие в Украину криминальных элементов из Закавказья. На их счету серии квартирных краж, грабежей, мошенничество, фальшивомонетничество. Особо отмечу их «работу» по краже барсеток из автомобилей.

К чести оперативников, большинство таких джентльменов удачи в итоге либо созерцали небо в крупную клетку в местах не столь отдаленных, либо утюжили нары СИЗО в ожидании суда. Другие попрятались.

В общем, на время проблема этнической преступности была в области снята. Однако недаром говорят: пространство не любит пустоты. И вот на Николаевщине были зафиксированы случаи вскрытия злоумышленниками… банкоматов.

Сыщики областного управления милиции догадались, что действовали участники одной группы, и решили взять «потрошителей» банкоматов с поличным. Они получили информацию, что очередной налет на банкомат злоумышленники решили провести в Южноукраинске. Там и устроили засаду.

Неподалеку от салона красоты затаилась группа сыщиков. Напряжение росло с каждой минутой. И вот глубокой ночью к салону прокрались четыре тени, затем раздался треск ломающейся двери. Потрошители! А взять их нужно, когда они вскроют банкомат и возьмут в руки деньги. Приведя в готовность табельные «ПМ», сыщики продолжили вслушиваться в ночные звуки…

Но тут случилось непредвиденное. К салону красоты подъехали милиционеры... следственно-оперативной группы Южноукраинского горотдела! В свете фар правоохранители увидели, как из помещения выскочили трое мужчин и бросились в темноту. Причем в разные стороны. Однако местные милиционеры и николаевские сыщики были начеку. Беглецов, а также проходившую мимо женщину доставили в дежурную часть.

Здесь было установлено следующее. Женщина, работница этого салона красоты, возвращалась домой с «мероприятия». Она проходила мимо салона и обратила внимание, что входная дверь заведения распахнута настежь. Не раздумывая, она позвонила с мобильного в милицию, а сама осталась неподалеку.

Тем временем, сыщики установили личности задержанных. Этим гражданам Молдовы от 23 до 26 лет. Поначалу они заверяли, что приехали в Южноукраинск найти работу. Однако из принадлежащего одному из членов шайки БМВ были изъяты ломики, большие отвертки и зубила со следами металла, а также перчатки. Эти улики свидетельствовали о занятии «гастролеров». Им ничего не оставалось, как признаться в цели своего визита в город энергетиков.

В их краях с работой напряженка. Но где взять деньги? Земляк, приехавший на родину из Москвы, рассказал, как зашибает деньгу в Белокаменной. Оказывается, он сколотил группу, которая «бомбит» в Москве банкоматы.

Мужчина предложил землякам попробовать заняться таким прибыльным делом в Украине. Один из них, 24-летний Толян, сколотил шайку. Вовлек в нее младшего брата. У того в июне день рождения. Вот они и решили таким способом завладеть деньгами и погулять на именинах. В их шайку входили также некий вор Родя и 26-летний тезка главаря.

Первый налет они провели в райцентре Херсонской области. Подходящий банкомат облюбовали на территории районной больницы. Заранее убедились, что здание лечебного учреждения не оборудовано сигнализацией, а сторожа поблизости не видно днем с огнем. Воришки, не боясь, что их застанут врасплох, отвертками и ломиком быстро вскрыли замок на банкомате. Здесь их ждала удача - почти 190 тысяч гривен.

Следующий банкомат они присмотрели тоже на Херсонщине - в помещении административного здания Скадовска. Но тут произошел сбой. На шум, поднятый при вскрытии банкомата, пришла женщина-сторож. С нею рослые гагаузы справились - связали и бросили на топчан в сторожке. Но главное, что кассеты банкомата оказались пусты! Пришлось неудачникам сваливать несолоно хлебавши.

О жадности и тупости взломщиков говорит такой факт: прежде, чем взламывать заднюю стенку банкомата, они даже не удосужились посмотреть на его лицевую сторону.

Ведь на ней при отсутствии в банкомате денег мигает красная лампочка и имеется соответствующая крупная надпись...

Эту глупую ошибку потрошители повторили в Николаеве - в здании на проспекте Ленина. Этот банкомат, к их великому огорчению, также оказался пуст. Недотепам пришлось еще и страху натерпеться. В тот момент, когда они пытались вскрыть заднюю стенку злополучного банкомата, к его лицевой стороне подошли девушка и парень, но подпорченное устройство упрямо выбрасывало их карточки назад.

Повозмущавшись, парочка ушла искать другой банкомат. А вскоре из здания ретировались обозленные злодюги.

Кстати, работали молдаване весьма непрофессионально: перчатку надевали лишь на правую руку, которая сжимала ломик или отвертку. А вот другой рукой в спешке оставили на корпусе банкомата отпечатки пальцев. Они стали доказательством их вины на суде.

Хотя и в перестраховке преступникам не откажешь. После каждой «операции» инструмент для взлома они с собой в машине не возили, а прятали в тайнике в заброшенном здании неподалеку от села Калиновка.

А также дважды в одном городе в банкоматы не лезли. Потому, потерпев неудачу в Николаеве, «гастролеры» решили попытать счастья в Южноукраинске. Но и здесь им не повезло. Поутюжив нары ИВС, «гастролеры» во всем сознались.

«Потрошители банкоматов» были приговорены к пяти годам лишения каждый, но условно - с испытательным сроком три года. Кроме того, суд присудил им возместить ущерб, причиненный финансовым заведениям.

Казалось бы, справедливость восторжествовала, но недаром говорят, что свято место пусто не бывает. Вот свежий пример. Зимней ночью в селе Надбугское Николаевского района трое налетчиков в медицинских масках ворвались на проходную областного противотуберкулезного диспансера.

Угрожая охраннику пистолетом, вынудили его лечь на пол. Затем связали ему руки. После чего с помощью портативной газорезки вырезали из банкомата, стоявшего на проходной, денежные контейнеры.

Работники криминального блока Главного управления Национальной полиции Украины работают над раскрытием этого преступления. Хочется пожелать им оперской удачи.