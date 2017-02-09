26.01.17 13:292170
В Николаевской области между вагонами поезда нашли странные коробки, обмотанные скотчем
|09.02.17 11:49
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В среду, 8 февраля, в 11:00 в Веселиновское отделение полиции сообщили о подозрительных коробках, обнаруженных на станции Колосовка неподалеку от поселка Токаревка.
В среду, 8 февраля, в 11:00 в Веселиновское отделение полиции сообщили о подозрительных коробках, обнаруженных на станции Колосовка неподалеку от поселка Токаревка.
Эти бумажные коробки увидел между вагонами охранник железнодорожной станции. Они были перемотаны скотчем и привязаны к местам сцепок грузовых вагонов.
Специалисты взрыво-технической группы не выявили опасных предметов: в коробках оказался бытовой мусор, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.