В Николаевской области между вагонами поезда нашли странные коробки, обмотанные скотчем

В среду, 8 февраля, в 11:00 в Веселиновское отделение полиции сообщили о подозрительных коробках, обнаруженных на станции Колосовка неподалеку от поселка Токаревка.

Эти бумажные коробки увидел между вагонами охранник железнодорожной станции. Они были перемотаны скотчем и привязаны к местам сцепок грузовых вагонов.

Специалисты взрыво-технической группы не выявили опасных предметов: в коробках оказался бытовой мусор, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.