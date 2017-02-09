26.01.17 13:292170
В метро Парижа прогремел взрыв, есть пострадавшие
|09.02.17 09:17
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Причиной назвали технические неполадки.
Причиной назвали технические неполадки.
Мощный взрыв прогремел в парижском метро. В результате пострадали несколько человек, сообщает Daily Mail.
Как сообщается, инцидент произошел вечером в среду, 8 февраля. В СМИ появилась информация о десятке пострадавших, однако позже в полиции подтвердили сведения о двух. По информации Reuters, пассажиры отравились дымом.
Возможной причиной взрыва называют техническую неисправность. В результате задымления спасатели эвакуировали десятки пассажиров. В столице Франции была объявлена тревога.