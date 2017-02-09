В метро Парижа прогремел взрыв, есть пострадавшие

Причиной назвали технические неполадки.

Мощный взрыв прогремел в парижском метро. В результате пострадали несколько человек, сообщает Daily Mail.

Как сообщается, инцидент произошел вечером в среду, 8 февраля. В СМИ появилась информация о десятке пострадавших, однако позже в полиции подтвердили сведения о двух. По информации Reuters, пассажиры отравились дымом.

Возможной причиной взрыва называют техническую неисправность. В результате задымления спасатели эвакуировали десятки пассажиров. В столице Франции была объявлена тревога.