Сутки в АТО: обошлось без потерь

Всего зафиксировано 82 обстрела.

За минувшие сутки, 8 февраля, произошло 82 обстрела позиций ВСУ на востоке Украины. Об этом сообщает штаб АТО в Facebook.

На Донецком направлении обстреливали Луганское из артиллерии калибра 152 мм. Невельское, Верхнеторецкое, Каменку, Авдеевку, Опытное, Пески, Троицкое, Луганское, Мироновское и Зайцево – обстреливали из минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По Луганскому и Авдеевке также вели огонь танки.

На Луганском направлении использовали артиллерию калибра 122 и 152 мм для обстрелов Новотошковского и Крымского. Из минометов обстреливали Малиновое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Катериновку, Попасную, Крымское, Новозвановку, Желтое и Новоалександровку. Новозвановку также обстреливали из БТР и БМП.

На Мариупольском направлении обстреляли из артиллерии калибра 122 и 152 мм Марьинку, Лебединское и Широкино. Из минометов – Широкино и Гнутово, а из стрелкового оружия и гранатометов – Лебединское, Водяное, Павлополь, а также Широкино и Гнутово.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

В ДНР и ЛНР не сообщали об обстрелах за сутки.