26.01.17 13:292170
Сутки в АТО: обошлось без потерь
|09.02.17 09:05
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Всего зафиксировано 82 обстрела.
Всего зафиксировано 82 обстрела.
За минувшие сутки, 8 февраля, произошло 82 обстрела позиций ВСУ на востоке Украины. Об этом сообщает штаб АТО в Facebook.
На Донецком направлении обстреливали Луганское из артиллерии калибра 152 мм. Невельское, Верхнеторецкое, Каменку, Авдеевку, Опытное, Пески, Троицкое, Луганское, Мироновское и Зайцево – обстреливали из минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По Луганскому и Авдеевке также вели огонь танки.
На Луганском направлении использовали артиллерию калибра 122 и 152 мм для обстрелов Новотошковского и Крымского. Из минометов обстреливали Малиновое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Катериновку, Попасную, Крымское, Новозвановку, Желтое и Новоалександровку. Новозвановку также обстреливали из БТР и БМП.
На Мариупольском направлении обстреляли из артиллерии калибра 122 и 152 мм Марьинку, Лебединское и Широкино. Из минометов – Широкино и Гнутово, а из стрелкового оружия и гранатометов – Лебединское, Водяное, Павлополь, а также Широкино и Гнутово.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.
В ДНР и ЛНР не сообщали об обстрелах за сутки.