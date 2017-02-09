Княжичи: глава полиции прокомментировал конфликт

Сергей Князев назвал перестрелку в Княжичах непрофессионализмом.

Новый глава Нацполиции Украины Сергей Князев прокомментировал перестрелку в Княжичах, назвав ее "трагедией и катастрофой". Об этом он рассказал в эфире программы Левый берег на 24 Канале.

"Все что сделала полиция – уже все сделала. Люди убиты, вдовы дома. Все, что можно было нарушить, вся ситуация, которая привела к такому печальному финалу, уже является "де-факто". Все, точка. Далее Генеральная прокуратура расставляет все на свои места", – сказал он.

Князев напомнил, что в полиции провели служебное расследование относительно перестрелки в Княжичах, результаты которого передали следователям ГПУ.

На вопрос о том, что он думает об инциденте в Кнжяичах, Князев ответил: "Это катастрофа, это трагедия... Это в том числе и непрофессионализм".