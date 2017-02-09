На Николаевщине после общения с «банковским работником» женщина осталась без денег

В Первомайске 53-летней горожанке на мобильный телефон поступило смс-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Был указан номер телефона, по которому можно узнать более подробную информацию.

Пытаясь выяснить причины таких действий банка, в котором она обслуживается, женщина связалась по телефону с незнакомцем, который представился работником финансового учреждения и сообщил, что, действительно, счет заблокирован.

Чтобы восстановить работу счета, нужно назвать персональные данные карты. Доверившись собеседнику, она сообщила ему информацию, которую тот запросил. И почти сразу получила эсэмэску о снятии с карточки всех денег - 1600 гривен. Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.