Мэру Первомайска угрожают убить того, кто снимет их флаг (ВИДЕО)

Около месяца назад во время празднования 107-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры первомайские националисты установили красно-черный флаг ОУН УПА на крыше городского дома культуры.

Об этом сообщило местное издание «Первомайск.Инфо». Размещение политического флага на государственном учреждении одобрили далеко не все жители города.

Во время одной из попыток снять флаг мэр Первомайска Людмила Дромашко столкнулась с жестким сопротивлением и угрозами. Националисты угрожали убить человека, который выполнит распоряжение городского головы и снимет флаг ОУН-УПА. Об этом во время одного из заседаний наблюдательного совета сообщила сама Дромашко:

«Действительно, сегодня это административное учреждение нашего города, где было принято решение установить на всех фрагштоках государственные флаги.

Но я вам скажу откровенно, я была предупреждена, мне сказали: «Мы знаем, что ты сама туда не полезешь, но ты дашь указание. Человек, который изменит этот флаг на государственный, он жить не будет и это все будет на твоей совести.

Простите, я таких распоряжений давать и подставлять (людей, - ред.) не буду. Можете меня обвинять, можете что хотите делать, я его туда не вешала Правоохранительные органы присутствовали, когда это все осуществлялось, но никаких действий по стороны правоохранительных органов не было осуществлено».

Позже в сети появилось видео с частью беседы активиста "ПС" с Людмилой: