Мэру Первомайска угрожают убить того, кто снимет их флаг (ВИДЕО)

08.02.17 20:00Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Около месяца назад во время празднования 107-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры первомайские националисты установили красно-черный флаг ОУН УПА на крыше городского дома культуры.

Об этом сообщило местное издание «Первомайск.Инфо». Размещение политического флага на государственном учреждении одобрили далеко не все жители города.

Во время одной из попыток снять флаг мэр Первомайска Людмила Дромашко столкнулась с жестким сопротивлением и угрозами. Националисты угрожали убить человека, который выполнит распоряжение городского головы и снимет флаг ОУН-УПА. Об этом во время одного из заседаний наблюдательного совета сообщила сама Дромашко:

«Действительно, сегодня это административное учреждение нашего города, где было принято решение установить на всех фрагштоках государственные флаги.

Но я вам скажу откровенно, я была предупреждена, мне сказали: «Мы знаем, что ты сама туда не полезешь, но ты дашь указание. Человек, который изменит этот флаг на государственный, он жить не будет и это все будет на твоей совести.

Простите, я таких распоряжений давать и подставлять (людей, - ред.) не буду. Можете меня обвинять, можете что хотите делать, я его туда не вешала Правоохранительные органы присутствовали, когда это все осуществлялось, но никаких действий по стороны правоохранительных органов не было осуществлено».

Позже в сети появилось видео с частью беседы активиста "ПС" с Людмилой:

Похожие новости

26.01.17 10:55В МИД Польши пригрозили отменой сотрудничества с Украиной

26.10.11 16:38Николаев стимулирует инвестиции с помощью комплексных проектов

21.10.11 13:43Председатель облгосадминистрации Николай Круглов принял участие в презентации площадок, которые предлагаются для строительства LNG терминала

10.01.11 14:11На ТВ - «Николаевщина – соцветие регионов»

20.08.10 09:23Вице-премьеру В. Тихонову приглянулась экспозиция «Дельта-лоцман»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 08.02.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Как быстро уснуть и выспаться

20:44На Украине задержали жителя Крыма, предъявившего на границе паспорт РФ

20:30В Николаеве продаётся «Слава Украине»

20:16Порошенко получил письмо от кремлевского политзаключенного

20:09Николаевский городской травмпункт работает в обычном режиме

20:00Мэру Первомайска угрожают убить того, кто снимет их флаг (ВИДЕО)

19:51На место ликвидированного Гиви метит его телохранитель по кличке Угрюмый

19:50Бывший полузащитник МФК «Николаев» Антон Голенков уехал играть в Крым

19:41Парубий написал закон об украинском языке в Раде

19:24В Николаеве проворовались на ремонте крыш, бюджет недосчитался почти 200 тысяч гривен

19:17Консул Украины в Германии будет требовать от «Баварии» извинений за баннеры в адрес Зозули

19:00Гены мешают мужчинам читать также хорошо, как читают женщины

18:56В Николаеве появится «Департамент городского головы Николаевского городского совета»

18:32Смертельная игра: ради забавы подростки бросаются под машины

18:25Зачистка одиозных боевиков связана с подготовкой «амнистии» на Донбассе, — Березовец

18:17Как жулик «продавал» девушке «Жигули» за 400 долларов

18:00Появился трейлер скандального фильма "Матильда" (видео)

17:47Захарченко пообещал украинским военным гибель от рук мертвых ополченцев

17:36Российский клуб отказался от услуг двух украинских футболистов

17:20Москва твердо намерена в 2017 году снять Донбасс со своей шеи и вернуть Украине, — эксперт

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

26.01.17 08:001460

В Украину идет резкое похолодание

26.01.17 08:151640

В России женщина три часа ездила в автобусе без сознания, после чего умерла

26.01.17 08:341640

Дональд Трамп объявил дату своей инаугурации Национальным днем патриотизма

26.01.17 08:462080

Сегодня родился японский предприниматель и основатель компании Sony Акио Морита

Самые читаемые

29.01.17 19:256730

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

30.01.17 14:006030

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

01.02.17 12:505850

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

04.02.17 14:283920

Милевский второй матч подряд забил за российский клуб

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама