В Николаеве проворовались на ремонте крыш, бюджет недосчитался почти 200 тысяч гривен

08.02.17 19:24Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве должностные лица присвоили бюджетные средства при ремонте крыш многоквартирных домов.

Установлено, что руководитель предприятия, которое осуществляло ремонт, в актах выполненных работ завысил количество проведенных работ на 180 тысяч гривен.

Ему объявлено о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

Кроме того, в ближайшее время будет дана ​​юридическая оценка действиям других должностных лиц, причастных к этому преступлению. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

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Среда, 08.02.2017

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