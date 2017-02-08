В Николаеве проворовались на ремонте крыш, бюджет недосчитался почти 200 тысяч гривен В Николаеве должностные лица присвоили бюджетные средства при ремонте крыш многоквартирных домов. Установлено, что руководитель предприятия, которое осуществляло ремонт, в актах выполненных работ завысил количество проведенных работ на 180 тысяч гривен. Ему объявлено о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением. Кроме того, в ближайшее время будет дана ​​юридическая оценка действиям других должностных лиц, причастных к этому преступлению. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама