26.01.17 08:001460
В Николаеве проворовались на ремонте крыш, бюджет недосчитался почти 200 тысяч гривен
|08.02.17 19:24
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В Николаеве должностные лица присвоили бюджетные средства при ремонте крыш многоквартирных домов.
В Николаеве должностные лица присвоили бюджетные средства при ремонте крыш многоквартирных домов.
Установлено, что руководитель предприятия, которое осуществляло ремонт, в актах выполненных работ завысил количество проведенных работ на 180 тысяч гривен.
Ему объявлено о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.
Кроме того, в ближайшее время будет дана юридическая оценка действиям других должностных лиц, причастных к этому преступлению. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.