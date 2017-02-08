Смертельная игра: ради забавы подростки бросаются под машины

08.02.17 18:32Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Новый опасный квест подростков напугал водителей.

Еще в прошлом году в Украине заговорили о создании в соцсетях "групп смерти". Сначала к ним относились с неким недоверием, а то и иронией, пока в декабре прошлого года не погибла 15-летняя жительница Мариуполя.

Девочка, выполняя задания модератора группы, выпрыгнула из многоэтажки. Этот случай шокировал многих родителей. После зимних праздников тема снова "заглохла"… до сегодняшнего дня.

В "КП" в Украине" обратилась читательница, которая услышала о новом опасном увлечении от таксиста. Мужчина пожаловался, что в столице начали набирать популярность группы по выполнению не менее опасного квеста.

Суть в том, что школьники должны перебежать дорогу впритык к приближающейся машине, поэтому новые "группы смерти" и носят названия "Беги или умри".

Одни пользователи интернета уже вовсю забили тревогу - в лентах появляются просьбы к школьникам не совершать необдуманные поступки, а родителям советуют как можно больше проводить времени с детьми.

Но кто-то задался другим вопросом. Действительно ли в стране начала орудовать новая группа или же слухи о ней вызваны на волне массовых обсуждений темы, связанной с детскими самоубийствами?

В пресс-службе полиции Киевской области говорят, что подобные случаи у них не происходили. Такая же ситуация и в столице. Правда, правоохранители говорят, что подобные ЧП зафиксированы в других районах Украины, правда, области не называют.

Детские психологи, с которыми пообщалась "КП" в Украине", о новом квесте пока не слышали - зато подтверждают: количество детей, пытающихся покончить с собой, действительно увеличилось в разы.

  • Сейчас в окружающей подростков жизни мало что радует. Они жалуются, что у них нет будущего, не видят себя в обществе и чем будут заниматься, когда вырастут, - рассказал психолог Анатолий Чуприков.

Психологи сходятся в одном: квесты - это возможность получить какие-то новые и яркие чувства. Но что сделать, чтобы защитить своего ребенка?

Специалисты отвечают банально: побольше общайтесь. И разговоры нужно затрагивать на темы: хобби ребенка, спорт, музыка и прочее. Это необходимо, чтобы ребенок почувствовал, что вы с ним на одной волне.

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