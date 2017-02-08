На Николаевщине 51-летний мужчина занимался развращением несовершеннолетних

08.02.17 16:24Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

В полицию обратились две жительницы районного центра, 17-ти и 15-ти лет, с сообщением о том, что еще летом 2015 наглядно знакомый мужчина совершал в отношении них развратные действия.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По словам несовершеннолетних, в августе 2015 они вдвоем пешком возвращались домой, когда возле них остановился автомобиль.

За рулем транспортного средства находился наглядно знакомый 51-летний мужчина, которого они раньше видели на собраниях религиозной направленности, куда ходили и сами. Водитель предложил подвезти подростков, которым на тот момент было 13 и 15 лет.

Как рассказала одна из заявительниа, во время движения автомобиля человек проявлял свое неравнодушие к ним и позволял себе трогать их руками за интимные места.

Обменявшись номерами телефона с одной из девушек, правонарушитель позвонил несовершеннолетним через несколько дней и предложил покататься снова. Во время встречи одна из заявителей сняла противоправные действия мужчины на мобильный телефон.

Заявительницы объяснили, что рассказать родителям и обратиться сразу в полицию они боялись якобы потому, что их запугал злоумышленник.

Человек, на которого заявительницы указали, как на своего обидчика, подтвердил правоохранителям, что подвозил девушек и держал их за колени. Любые другие свои действия, о которых рассказали школьницы, человек отрицает.

Следственным отделением Баштанского отдела полиции начато уголовное производство в порядке ч.1 и ч.2 ст.156 УК Украины «Развращение несовершеннолетних», санкция которой предусматривает наказание в виде от ограничения свободы на срок до пяти лет до лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Предоставлен заявительницы видеозапись направлено на проведение соответствующей экспертизы, проводятся следственные действия.

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Среда, 08.02.2017

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