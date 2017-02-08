Начальника управления капитального строительства Николаевской ОГА посадили под домашний арест

Об сообщает МедиаИнфо с ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда г. Николаева

Следственным судьей Центрального районного суда г. Николаева Светланой Скрипченко рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей начальника управления капитального строительства Николаевской облгосадминистрации, который подозревается в совершении уголовного правонарушения по ч.5 ст.191 ч.2 ст.366 УК Украины.

Согласно материалам ходатайства, чиновник согласовал документы, касающиеся выполнения работ по реконструкции водопровода в с. Дмитриевна, Казанковского района и детского городка "Сказка" в г. Баштанке в результате чего подрядной организации в полном объеме были перечислены средства, в то время, как работы по реконструкции на тот момент завершены не были. По мнению следствия, подозреваемый своими действиями причинил Николаевской областной государственной администрации материальный ущерб на сумму больше 3,9 млн. грн.

В обоснование ходатайства прокурор указывала, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного следствия, влиять на свидетелей и на потерпевших, совершить другое уголовное правонарушение.

Защитники просили избрать меру пресечения в видов личного обязательства, ссылаясь на недоказанность указанных прокурором рисков и надлежащую процессуальную поведение своего подзащитного, его крепкие социальные связи.

Сам чиновник пояснил, что в его действиях не было умысла на растрату бюджетных средств, кроме того в настоящее время все указанные объекты введены в эксплуатацию.

Исследовав материалы ходатайства, заслушав мнения сторон, учитывая то, что стороной обвинения не доказано, что более мягкая мера пресечения не обеспечит надлежащее процессуальное поведение подозреваемого, суд постановил избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 08 апреля.