Начальника управления капитального строительства Николаевской ОГА посадили под домашний арест

08.02.17 15:44Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Об сообщает МедиаИнфо с ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда г. Николаева

Следственным судьей Центрального районного суда г. Николаева Светланой Скрипченко рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей начальника управления капитального строительства Николаевской облгосадминистрации, который подозревается в совершении уголовного правонарушения по ч.5 ст.191 ч.2 ст.366 УК Украины.

Согласно материалам ходатайства, чиновник согласовал документы, касающиеся выполнения работ по реконструкции водопровода в с. Дмитриевна, Казанковского района и детского городка "Сказка" в г. Баштанке в результате чего подрядной организации в полном объеме были перечислены средства, в то время, как работы по реконструкции на тот момент завершены не были. По мнению следствия, подозреваемый своими действиями причинил Николаевской областной государственной администрации материальный ущерб на сумму больше 3,9 млн. грн.

В обоснование ходатайства прокурор указывала, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного следствия, влиять на свидетелей и на потерпевших, совершить другое уголовное правонарушение.

Защитники просили избрать меру пресечения в видов личного обязательства, ссылаясь на недоказанность указанных прокурором рисков и надлежащую процессуальную поведение своего подзащитного, его крепкие социальные связи.

Сам чиновник пояснил, что в его действиях не было умысла на растрату бюджетных средств, кроме того в настоящее время все указанные объекты введены в эксплуатацию.

Исследовав материалы ходатайства, заслушав мнения сторон, учитывая то, что стороной обвинения не доказано, что более мягкая мера пресечения не обеспечит надлежащее процессуальное поведение подозреваемого, суд постановил избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 08 апреля.

Похожие новости

28.01.17 13:43В зоне АТО в бою с диверсантами погиб николаевский воин Сергей Непсов

27.01.17 15:56Николаевцы возложили цветы к памятнику жертвам Холокоста

20.01.17 11:05Южноукраинские сумоистки Карина Адылханян и Алена Толстова стали чемпионками Европы

17.01.17 16:00В Николаевской области азербайджанец был задержан при попытке дать взятку прокурору

14.01.17 16:15В Николаеве стремительно растет курс доллара

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 08.02.2017

Закругление верхнее-левое

18:32Смертельная игра: ради забавы подростки бросаются под машины

18:25Зачистка одиозных боевиков связана с подготовкой «амнистии» на Донбассе, — Березовец

18:17Как жулик «продавал» девушке «Жигули» за 400 долларов

18:00Появился трейлер скандального фильма "Матильда" (видео)

17:47Захарченко пообещал украинским военным гибель от рук мертвых ополченцев

17:36Российский клуб отказался от услуг двух украинских футболистов

17:20Москва твердо намерена в 2017 году снять Донбасс со своей шеи и вернуть Украине, — эксперт

17:15В николаевских многоэтажках запустили три лифта, которые не работали двадцать лет

17:10Российские тренеры не понимают, как можно работать без допинга

17:01В Николаеве подъезд жилого дома заливает фекалиями

16:57Чего никогда не стоит делать со своими глазами: 10 советов

16:24На Николаевщине 51-летний мужчина занимался развращением несовершеннолетних

16:21Чиновники «Укргаздобычи» разворовали почти 96 миллионов гривен

16:06В ЕС определились с датой переговоров по "безвизу" для Украины - СМИ

16:00Путин подписал закон о газопроводе в обход Украины

15:44Начальника управления капитального строительства Николаевской ОГА посадили под домашний арест

15:44В Николаеве назначен и. о. КП «Международный аэропорт Николаев»

15:37Во Львове маршрутку с людьми разбили битой

15:25Вопрос подомового тарифа в Николаеве будет рассмотрен завтра на сессии горсовета

15:18Николаевская рапиристка Анастасия Московская на этапе кубка мира в Польше cтала 106-й

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

25.01.17 18:401810

Задержана группа угонщиков, которая имеет отношение к 99% автокраж по всей Украине, - Аваков

25.01.17 18:501830

Парубий не смог внятно объяснить, откуда у него взялось пять квартир

25.01.17 19:001810

Порядок назначения жилищной субсидии в Николаевской области

25.01.17 19:101580

Доллар на черном рынке подешевел и в покупке, и в продаже

Самые читаемые

29.01.17 19:256710

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

30.01.17 14:006000

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

01.02.17 12:505820

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

04.02.17 14:283870

Милевский второй матч подряд забил за российский клуб

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама