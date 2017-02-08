Убийство Гиви, последние новости: названо имя убийцы командира батальона ополченцев «Сомали»

В Министерстве обороны Донецкой народной республики сообщили о том, что им известно имя предполагаемого убийцы командира батальона ополченцев «Сомали» Гиви.

Как считают в ДНР, сообщает Nation-news, за убийством Гиви может стоять украинский общественный деятель и политик. Он ранее участвовал в выборах президента Украины. С 2014 года он являлся советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Напомним, 8 февраля стало известно о том, что в результате взрыва погиб командир батальона «Сомали» Михаил Толстых «Гиви». Как сообщили представители ДНР, покушение на Гиви было организовано украинскими диверсантами в его кабинете. Взрывное устройство сработало в 06:12 мск. В результате взрыва в здании начался пожар. После того как огонь потушили, тело Гиви было обнаружено в его кабинете. В Минобороны ДНР признали произошедшее терактом. В ДНР намерены привлечь к ответственности не только непосредственных исполнителей теракта, но и тех, кто его спланировал.

Представители Службы безопасности Украины сообщили, что проверяют информацию об убийстве Михаила Толстых «Гиви».

В прокуратуре ДНР считают, что убийства ополченцев Гиви и Арсена Павлова (Моторолы), являются звеньями одной цепи. Напомним, Моторола погиб при взрыве в лифте дома, в котором он проживал в октябре минувшего года.