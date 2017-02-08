Жителям Николаева обещают вознаграждение

08.02.17 10:38Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

Полиция ищет два автомобиля: «Mercedes-Benz Sprinter» белого цвета, номерной знак ВЕ 75-24 ВН и «Volkswagen-Tiguan» серого цвета, номерной знак ВЕ 25-88 ВК, похищенных с территории частного предприятия в Заводском районе Николаева. Потерпевшая сторона обещает за информацию о похитителях вознаграждение в 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает Заводский отдел полиции ГУНП Николаевской области.

4 февраля около 01:00 на территорию предприятия, расположенного по улице 6-й Слободской, проникли неизвестные мужчины. Нападавшие, побив и связав охранника, отвели его в подвальное помещение, где он находился, пока злоумышленники, завладев указанными транспортными средствами, не исчезли.

Приметы нападавших: 1. Рост - около 170 см., на вид 25-30 лет, худощавого телосложения. 2. Рост - примерно 160 см., на вид 25 лет.

Следственным отделением Заводского отдела полиции ГУНП в Николаевской области было начато уголовное производство по признакам части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без такой.

По данному факту продолжаются следственно-розыскные мероприятия. Правоохранители устанавливают личности нападавших и обращаются к гражданам, владеющим информацией, которая может помочь в раскрытии указанного преступления и задержании причастных лиц, сообщить в Заводский отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44, или по телефонам (0512) 34-11-98, 102. Конфиденциальность гарантируется.

Кроме того, по информации, которая поможет установить личности злоумышленников, или другие сведения, способствующие раскрытию указанного преступления, потерпевшая сторона гарантирует денежное вознаграждение в сумме 100 тысяч гривен. Информацию ожидают по телефону (073) 219-65-99.

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