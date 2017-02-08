25.01.17 11:391780
В Запорожье 400 летучих мышей решили перезимовать на балконе квартиры (видео)
|08.02.17 10:25
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Целая стая летучих мышей обустроились на зимовку на балконе квартиры в Запорожье. Хозяева нашли около четырех сотен рукокрылых во время ремонта.
Целая стая летучих мышей обустроились на зимовку на балконе квартиры в Запорожье. Хозяева нашли около четырех сотен рукокрылых во время ремонта.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Тщательно упакованными в картонные коробки четыре сотни запорожских найденышей доставили в Харьков. Их передали в Харьковский центр реабилитации рукокрылых. Здешние специалисты считают чудом то, что летучие мыши выжили.