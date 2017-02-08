В Николаеве автомобиль «скорой помощи» врезался в чугунный забор и перевернулся (видео)

08.02.17 09:07Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Вечером во вторник, 7 февраля, на проспекте Центральном (Ленина) в Николаеве перевернулся автомобиль скорой медицинской помощи УАЗ 452.

Как известно из "Новости N", «УАЗ» ехал по проспекту со стороны ул. Комсомольской в направлении ул. Дзержинского. Возле Дома учителя на дорогу внезапно выбежал человек.

Пытаясь уйти от наезда на пешехода, водитель «скорой» резко крутанул руль влево. Автомобиль занесло, он изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части, врезался в чугунный забор и перевернулся.

«Скорая» возвращалась из областной детской больницы, куда она отвезла больного ребенка. В автомобиле находились водитель, врач и фельдшер. Никто из них не пострадал.

Автомобиль получил значительные механические повреждения.

Пешехода, внезапно выбежавшего на проезжую часть, задержали и передали полиции. У него налицо явные признаки алкогольного опьянения.

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Среда, 08.02.2017

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